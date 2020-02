Caras & Bocas: Socorro recupera as joias de Dafne

Socorro (Elizabeth Savalla)

Foto: Divulgação Rede Globo

A corrida ao ouro chega ao fim. Socorro (Elizabeth Savalla) foge com um dos pneus do carro de Nicholas (Sérgio Marone) e quando o abre… Surpresa! Acha as joias da nora. De posse do seu tesouro, Dafne (Flávia Alessandra) resolve ajudar a todos. Ela dá um anel a Anita (Danieli Haloten) para auxiliá-la na festa de casamento. Promete apoiar Bianca (Isabelle Drummond) na abertura do seu próprio negócio e garante à filha que realizará o sonho de Gabriel (Malvino Salvador), dando-lhe apoio para pintar. Às escondidas, é claro, já que o comerciante não aceitaria sua ajuda por orgulho.