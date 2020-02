Caras & Bocas: Milena expulsa Nicholas de casa

Milena e Nicholas

Foto: Rede Globo

O feitiço virou contra Nicholas (Sérgio Marone). Depois de armar tudo com Edgar (Júlio Rocha) para dar um falso flagrante em Milena (Sheron Menezes), o bonitão se dá mal. É que Léa (Maria Zilda) aparece no flat na mesma hora e, quando percebe tudo, se agarra com Edgar. Milena nota a armação, fica furiosa e pede a separação ao marido. Jacques (Ary Fontoura) decide pagar a indenização de Nick para livrar a filha do casamento. Só que Judith (Deborah Evelyn) chantageia o irmão e consegue arrancar o dinheiro dele. Resultado: Nicholas fica sem um tostão e tenta reatar com a ex-esposa. Nada feito. A segunda opção é procurar a mãe, que não tem dinheiro para pagar o flat. Assim, o mau-cárater acaba parando na pensão.