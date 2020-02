Caras & Bocas: Grávida, Dafne é expulsa de casa por Gabriel

Dafne será expulsa por causa de

uma armação de Frederico

Foto: Rafael frança/ Rede Globo

Finalmente, Dafne (Flávia Alessandra) consegue engravidar. Toda feliz, ela corre para dar a notícia ao amado Gabriel (Malvino Salvador). Mas, para surpresa da loira, o companheiro revela que fez um exame de fertilidade e descobriu que não pode mais ter filhos. Pior: acusa Vicente (Henri Castelli) de ser o pai da criança e expulsa a mulher de casa.

Indignada, Bianca (Isabelle Drummond) fica do lado da mãe e vai embora com ela. A menina convence Dafne a voltar para a mansão de Jacques (Ary Fontoura), que também acredita que o bebê seja de Vicente.

Claro, tudo não passa de uma armação de Frederico (Fúlvio Stefanini), que andou falsificar o resultado do exame de Gabriel só para convencer Vicente a se unir a Dafne. Incentivado pelo pai, o rapaz procura a amiga e a pede em casamento, prometendo que irá assumir o bebê de Gabriel como se fosse seu filho.

A jovem fica comovida, mas recusa. Jacques, no entanto, aconselha a neta a se casar com Vicente. Magoada com Gabriel, ela passa a considerar seriamente a proposta só para não criar novamente uma criança sem pai.