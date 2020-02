Caras & Bocas: Frederico mandou matar os pais de Dafne

Frederico (Fúlvio Stefanini)

Foto: Rede Globo

Jacques (Ary Fontoura) descobre quem mandou matar os pais de Dafne (Flávia Alessandra): Frederico (Fúlvio Stefanini). O empresário reúne os acionistas da Conti, revela tudo e expulsa o safado do local. Mas o vilão não acata as ordens e avisa que a empresa lhe pertence, fazendo com que os acionistas pressionem Jacques a cobrir os prejuízos. Logo depois, Judith (Deborah Evelyn) vasculha os documentos, descobre falcatruas e obriga Frederico a dividir a presidência da Conti com ela. E Jacques ainda perde sua mansão para o vilão. Mas Gabriel (Malvino Salvador) oferece sua casa para ele morar.