Bruno Gagliasso perde parceria com Itaú após post homofóbico repercutir

O Banco Itaú anunciou por meio de sua página no Twitter que o ator Bruno Gagliasso não é mais garoto-propaganda da marca.

A decisão do banco veio logo após um internauta questionar a empresa sobre as postagens de teor homofóbico do ator. “Já é o segundo dia que eu não consigo fazer o depósito no banco. Me ajuda?”, escreveu o usuário. “Oi, boa tarde! O que está acontecendo? Se preferir, chame a gente por DM”, respondeu o perfil da empresa. A resposta do internauta veio minutos depois. Com uma imagem de uma das publicações do ator em anexo, ele escreveu: “É que não consigo depositar dinheiro em banco com garoto propaganda homofóbico”.

O post teve grande repercussão, onde os internautas cobraram um posicionamento do banco, que escreveu o seguinte tweet: “Pessoal, tudo bem? Nós repudiamos todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação. O ator mencionado não faz mais parte das nossas campanhas ativas”.

Além disso, a Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou também que Bruno Gagliasso não participará da campanha contra a fobia LGBTI, em nota divulgada pela Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual.

“A Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDS Rio), vem a público esclarecer que à campanha contra LGBTfobia que circula na internet, na qual o garoto-propaganda é a ator Bruno Gagliasso, foi produzida pela gestão anterior. O ator está sendo acusado de homofobia e lesbofobia por mensagens postadas no Twitter. A campanha fez parte do show Rio Sem Preconceito, no ano de 2015, em que foram gastos quase 2 milhões de reais para promover a festa. A atual gestão da CEDS Rio descontinuou o show Rio Sem Preconceito para priorizar os trabalhos sociais de apoio aos vulneráveis e, aposta, em militantes e ativistas para trazer visibilidade para a causa LGBTI”, dizia o comunicado.

Entenda o caso

O youtuber Júlio Cocielo perdeu patrocínios de grandes marcas em decorrência de seus posts de teor racista – o mais recente foi uma piada relacionada ao jogador negro francês Kylian Mbappé, onde o youtuber afirmou que o atleta poderia fazer “arrastões na praia” por ser rápido demais.

Bruno Gagliasso se posicionou contra a afirmação de Cocielo, porém internautas resgataram várias publicações antigas de cunho homofóbico e machista do ator, que começaram a circular nas redes sociais logo após seu parecer.

Em resposta, Gagliasso escreveu um pedido de desculpas no Twitter, afirmando que hoje é uma pessoa diferente comparado há 9 anos. “Estou aqui em 2018 respondendo com minhas ações e atitudes por quem já fui também em 2009 e mesmo antes disso. De alguma forma todos estamos. Não é passando o pano no preconceito, mas sim passando tudo a limpo, que o mundo vai se tornar um lugar melhor”.

Confira a sequência dos posts abaixo:

@itau , já é o segundo dia que eu não consigo fazer o depósito no banco. Me ajuda? — Gustavo (@gu_blima) July 5, 2018

É que não consigo depositar dinheiro em banco com garoto propaganda homofóbico. pic.twitter.com/t83YF3ArMe — Gustavo (@gu_blima) July 5, 2018

Pessoal, tudo bem? Nós repudiamos todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação. O ator mencionado não faz mais parte das nossas campanhas ativas. — Itaú (@itau) July 5, 2018

Estou aqui em 2018 respondendo com minhas ações e atitudes por quem já fui também em 2009 e mesmo antes disso. De alguma forma todos estamos. Não é passando o pano no preconceito, mas sim passando tudo a limpo, que o mundo vai se tornar um lugar melhor. — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) July 5, 2018

Mais lidos: 30 receitas fáceis para o almoço de domingo