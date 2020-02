Bruna Marquezine deixa o ‘Dança dos Famosos’ para ir com Neymar para a Espanha

Bruna Marquezine deixa o Dança dos Famosos sem saber a nota dos jurados

Foto: Divulgação/TV Globo

Neste domingo (2), Bruna Marquezine deu um show durante sua apresentação no “Dança dos Famosos”, mas logo após a dança a atriz deixou o programa para embarcar com o namorado, Neymar, para a Espanha, e não ouviu as notas que os jurados deram para ela.

Neymar deverá se apresentar para o Barcelona nesta segunda-feira (3), e voltará ao Brasil nesta terça-feira (4), onde se apresenta novamente à seleção brasileira, em Goiânia, para o amistoso contra a França, em Porto Alegre.

Durante o programa, Bruna foi questionada sobre o assunto, mas desconversou. Após seu ‘sumiço’, que aconteceu durante o intervalo, Fausto Silva revelou o motivo de ela ter deixado a atração antes do fim do quadro: “A Bruna teve que acompanhar o Neymar, que vai se apresentar para o Barcelona amanhã, mas ela volta com ele na terça-feira”, disse o apresentador do Domingão do Faustão. (AR)