Vídeo inédito de ensaio de “Dirty Dancing” é divulgado e viraliza

Nesta terça-feira (16) os amantes do filme Dirty Dancing – Ritmo Quente, lançado em 1987 e estrelado por ninguém menos que Patrick Swayze e Jennifer Gray, ficaram perplexos com um vídeo publicado que mostra o ensaio da famosa cena de dança do longa. As imagens reveladas mostram o casal ensaiando arduamente a coreografia que fez com que ambos ganhassem mais visibilidade em Hollywood.

Nas imagens compartilhadas pelo escritor Giles Paley-Phillips em suas redes sociais, que já foram visualizadas por mais de 160 mil usuários, é possível ver Patrick levantando Jennifer. Para quem assistiu ao filme, esse é o clímax da dança.

Veja:

The Dirty Dancing screen test with Jennifer Gray and Patrick Swayze is the uplifting content I'm here for pic.twitter.com/eyDqAz6OoM — Giles Paley-Phillips (@eliistender10) March 16, 2021

Na época do lançamento, o filme foi sucesso de bilheteria, e arrecadou 214,6 milhões de dólares, quando esperava-se que alcançasse ao menos 5 milhões de dólares do orçamento.

Dirty Dancing colecionou diversas indicações ao Globo de Ouro e ganhou um Oscar de Melhor Canção Original por The Time of My Life (I’ve Had) de Bill Medley e Jennifer Warnes, que também ganhou um Grammy de Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo com Vocais.

Conheça ou reveja a famosa cena de Dirty Dancing: