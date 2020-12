Bebê a caminho! Família Real anuncia que ficará maior

Um novo bebê real está a caminho! Zara Tindall, filha da princesa Anne, está grávida de seu terceiro filho. O anúncio foi feito por seu marido, Mike Tindall, na última quarta-feira (9) durante episódio do podcast The Good, The Bad & The Rugby.

“Tem sido uma boa semana para mim, nós fizemos um pequeno exame semana passada – o terceiro Tindall está a caminho”, anunciou o ex-capitão de rugby aos apresentadores do podcast.

Zara e Mike já são pais de duas meninas, a Mia Grace, de 6 anos, e Lena Elizabeth, de 2. “Nós não temos certeza do que fazer”, disse o marido. “Eu gostaria de um garoto dessa vez. Eu já tenho duas meninas. Eu gostaria de um menino, mas eu vou amá-lo de qualquer jeito, seja menino ou menina. Mas, por favor, que seja um menino!”, brincou.

Uma fonte disse à revista People que a Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip estão “encantados” com a novidade. Já as outras duas filhas do casal ainda não sabiam da notícia quando Mike fez o anúncio. “Ainda não contamos à Mia somente porque se ela soubesse, ela contaria para todo mundo na escola”, disse. “Mas acho que ela vai ficar feliz com isso. Ela tem pedido outra irmã ou irmão, então, esperançosamente, nós cumprimos esse papel para ela.”

Ainda durante o podcast, Mike também falou sobre os abortos sofridos por Zara, dizendo que sua esposa é “muito boa”, apesar de ser “sempre cuidadosa por causa do que aconteceu no passado”. “Ela está realmente ansiosa para isso”, afirmou ele.

