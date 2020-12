Idade não é a única razão para rainha ser uma das primeiras vacinadas

A Rainha Elizabeth e seu marido, príncipe Philip, podem ser umas das primeiras pessoas a se vacinar contra o coronavírus no Reino Unido, segundo informações do Sunday Times.

Tendo em vista que, aos 94 anos, a monarca pertence a um grupo de risco da covid-19, já era esperado que ela estivesse entre as faixas prioritárias para receber a vacina da Pfizer/BioNTec, cuja distribuição começará nesta terça-feira (8).

Mas este não é o único motivo da vacinação da Rainha. De acordo com fontes ligadas à realeza, ela também poderá se imunizar para incentivar a população a fazer o mesmo, combatendo os temores da nação e do movimento anti-vacina local.

Não será a primeira vez que a Família Real se colocará na dianteira das campanhas de vacinação no país. Em 1957, o príncipe Charles e a princesa Anne, na época com 8 e 6 anos, respectivamente, se vacinaram contra a poliomielite, aliviando a preocupação pública sobre a segurança da vacina e influenciando milhões de pessoas a também se imunizarem.

Ainda segundo as fontes, “discussões delicadas estão sendo feitas no alto escalão do governo” sobre a melhor maneira de usar figuras públicas para encorajar a população a tomar a nova vacina. No caso da monarca, porém, a decisão será de cunho pessoal e privado, mas é provável que ela deixará o público a par do ocorrido, caso se vacine.

