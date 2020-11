Como a Rainha Elizabeth e Príncipe Philip comemoraram 73 anos de casados

A Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip se casaram no dia 20 de novembro de 1947, e hoje, é mais um dia para comemorar, afinal, são 73 anos juntos. Em meio a uma pandemia global, o casal, eles seguem hospedados no Castelo de Windsor.

Não foi possível fazer uma grande reunião ou festa para comemorar, então a família fez questão de enviar os melhores votos para a data. Além das publicações nas redes sociais comemorando a data, o Príncipe William e Kate Middleton deram para a monarca um cartão parabenizando dos dois, feito à mão com seus filhos, George, Charlotte e o pequeno Louis.

No ano passado, a Rainha e Philip passaram a data separados, porque ela realizava audiências em Londres com os embaixadores da República do Suriname e da República do Quirguistão, enquanto Philip estava em sua propriedade em Sandringham, em Norfolk.

Com a chegada da pandemia, o casal passou muito mais tempo juntos. Enquanto Philip se aposentava, a rainha continuava com os deveres reais em Londres e Windsor.

Elizabeth ainda era adolescente quando se apaixonou pelo oficial da Marinha Real nascido na Grécia. O casal oficializou sua união com uma grande cerimônia há 73 anos na Abadia de Westminster – mesmo lugar onde o príncipe William e Kate se casaram em 2011.

Em 1947, ano de seu casamento que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, milhões de britânicos viviam nos destroços das cidades destruídas por bombas, e o casamento foi o primeiro grande evento desde o fim da guerra.

