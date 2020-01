Avião com Angélica e Luciano Huck faz pouso de emergência em Campo Grande

Na manhã de domingo (24), Luciano Huck , Angélica e os filhos Joaquim, 10, Benício, 7, e Eva, 2 passaram por um tremendo susto. O avião turbo-hélice Carajá, que trazia a família do Pantanal, precisou fazer um pouso forçado em um pasto a cerca de 30 km de Campo Grande. Todos passam bem.

O bimotor saiu da Fazenda Caiman, no Pantanal, às 9h da manhã, mas precisou voltar ao solo. A família, o co-piloto e duas babás foram levada para a Santa Casa de Campo Grande, por volta das 10h, onde passaram por exames e estão sob observação.

“Todos eles foram atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e submetidos a exames de raio-x, tomografia e demais procedimentos, não tendo sido diagnosticado nada grave em nenhum dos pacientes”, informou o hospital através de comunicado. O piloto foi atendido em outro hospital da região, mas também seguiu depois para a Santa Casa.

Sobre as especulações de que Angélica, que aparece deitada em uma maca em foto que circula pela internet, teria quebrado a bacia, a assessoria de imprensa da Santa Casa disse a CONTIGO!Online que o hospital não confirma fraturas nos pacientes e que a família não liberou mais informações sobre a saúde da apresentadora.



Angélica estava gravando o Estrelas em Pantanal e chegou a postar fotos no sábado (23) em suas redes sociais. De acordo com o comunicado da Globo, a família deve ir ainda hoje para São Paulo.