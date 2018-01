Atriz Isadora Ribeiro pede ajuda para achar sobrinho desaparecido

A atriz Isadora Ribeiro usou as redes sociais para comunicar o desaparecimento do seu sobrinho, o estudante Daniel José de Souza Brito, de 18 anos. Ela também pede que quem souber de alguma informação sobre o paradeiro do garoto entre em contato.

O jovem foi visto pela última vez na madrugada do dia 3 de janeiro em ônibus de viagem que faria o percurso da Bahia para São Paulo. Segundo os passageiros e o motorista do ônibus, ele teve um surto psicológico e pediu para descer de madrugada no meio da estrada, na região de Conceição de Macabu, já no município do Rio.

Ao EXTRA, a avó de Daniel, a vendedora Tânia Aparecida Ramos, de 55 anos, disse que o neto saiu de Curitiba no dia 25 de dezembro com uma excursão para passar o réveillon em Ituberá, na Bahia. Ele comemoraria o Ano-Novo em uma festa com os amigos. Porém, segundo ela, o estudante ligou algumas vezes desesperado, afirmando que começou a passar mal e que queria retornar imediatamente para casa.

“Uma família de lá o ajudou, levou ele para o hospital e depois o colocou no ônibus, no dia 2 de janeiro. Eles me mandaram a foto do meu neto no ônibus com destino a São Paulo, com uma bíblia na mão. Só que ele não chegou ao destino e, então, decidimos procurar a polícia de São Paulo”, contou.

“Temos informações de que ele foi visto em um posto de gasolina que fica no km 138 do Trevo de Conceição de Macabu. Fomos ao local, e testemunhas confirmaram que ele esteve lá, que deram comida e o ajudaram a pegar carona com um caminhoneiro. Essa é a ultima pista que eu tenho dele. Meu neto está fora de si e precisando de ajuda”, afirmou.

A Polícia Rodoviária Federal está atrás da pista do motorista que, supostamente, aceitou levar Daniel.

Até o fechamento desta matéria, não havia novidade sobre o caso.