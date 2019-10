Os amantes de Central do Brasil poderão assistir ao filme e relembrar a história emocionante hoje (14), na Tela Quente, da Rede Globo.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A sessão começas às 22h19 e faz parte das comemorações dos 90 anos de Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar por sua performance no longa. Esta é uma das muitas homenagens que a atriz está recebendo como forma de agradecimento por suas anos de trabalho.

O filme conta a história de Dora (Fernanda Montenegro) que trabalha escrevendo cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ela resolve ajudar o menino Josué (Vinícius de Oliveira), que perdeu a mãe em um atropelamento, a encontrar o pai que nunca conheceu, no interior do Nordeste. O longa-metragem brasileiro foi recordista de prêmios internacionais e ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, o Urso de Ouro de Melhor Filme e Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim.

Veja como estão os atores de Central do Brasil depois de 20 anos da gravação do filme:

Stella Freitas

Fernanda Montenegro

Vinicius de Oliveira

Matheus Nachtergaele

Otávio Augusto

Leia também: Ticiane Pinheiro recebe surpresa emocionante no retorno ao Hoje em Dia

+ Sabrina Sato busca em Cannes formatos para seu novo programa na Record

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?