Sabrina Sato busca em Cannes formatos para seu novo programa na Record

A apresentadora Sabrina Sato está em Cannes, participando da maior feira de formatos do mundo, a MIPCOM. Ela postou fotos e stories na croisette, sempre acompanhada da irmã e empresária, Karina. “Essa é a primeira MIPCOM de muitas”, ela promete. Nas fotos, a apresentadora está de novo look, com uma franjinha curta.

Sabrina está em Cannes para escolher, pessoalmente, os formatos que farão parte de seu novo programa na TV Record, nas tardes de domingo, esperado no primeiro trimestre de 2020. O MIPCOM começou hoje (14) e é onde as TVs de todo o mundo negociam formatos, filmes e séries. Sabrina está na França junto com a equipe da Record, onde aparece já na primeira reunião do dia.

