Fernanda Montenegro revela já ter passado dificuldade financeira

Fernanda Montenegro fez grandes revelações em uma entrevista emocionante no programa Conversa com Bial, na Rede Globo, nesta sexta (4). A conversa girou em torno do novo livro da atriz, o Prólogo, ato, epílogo, assinado pela biógrafa Marta Góes. O apresentador fez questão de falar que “adorou ter lido” a obra.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Montenegro contou que seus netos foram a maior inspiração para escrever. Aproveitando o assunto família, Bial chegou a perguntar se a atriz já passou algum tipo de problema financeiro. “Depois do nascimento da Fernanda, qual era a situação financeira de vocês? Desesperador ou desesperada?”, perguntou o apresentador. Montenegro não fugiu do questionamento e respondeu: “Desesperadora e desesperada”.

Quando a atriz e filha Fernanda Torres nasceu, o casal passava por uma crise financeira, Fernando Torres, marido de Montenegro fez uma peça francesa do século 19. “Essa peça nos salvou da desgraça econômica”, contou a atriz emocionada.

Leia mais: Fernanda Montenegro recebe apoio de artistas após críticas de diretor

+ Pink recebe fãs na porta do hotel no Riohttps://www.youtube.com/watch?v=1lpWTcEKhDk

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória