Astro de ‘Detetive Pikachu’ não conseguiu terminar o jogo do filme

Estreou essa semana o filme ‘Detetive Pikachu’, cuja história é beeeem diferente daquele desenho japonês que você assistia no programa da Eliana. Na verdade, esse filme é inspirado num jogo de mesmo nome lançado para Nintendo 3DS, e nele você controla um garoto acompanhado por um Pikachu falante… e que também é um detetive. Sensacional, né?

Além de Ryan Reynolds no papel do camundongo elétrico, Justice Smith interpreta o garoto Tim Goodman e esteve recentemente no Brasil para divulgar o ‘Detetive Pikachu’. A convite da Warner, conseguimos conversar com o ator sobre sua participação e tentamos (sem muito sucesso) arrancar alguns segredos. Mas tentamos, né?

Veja também





A carreira

Para Justice, é um pouco surreal acreditar que aos 23 anos de idade ele já chegou a esse ponto da carreira. Antes de ‘Detetive Pikachu’, o rapaz (que NÃO é parente do Will Smith, embora compartilhe o sobrenome) já mostrou a que veio na série ‘The Get Down’ da Netflix e no filme recente da franquia ‘Jurassic Park’.

Contracenas com bichos imaginários parece algo bem comum na vida do ator, basta ver que ele precisou interagir com dinossauros e um Pikachu. Ele explicou que é bem mais difícil do que interpretar com outros humanos, porque ele está lá falando com uma pessoa vestida com uma roupa verde (para ser deletada nos efeitos especiais) usando um pau de selfie com uma bola de tênis na ponta para indicar onde está o Pokémon.

Justice entrou nesse projeto após seu agente lhe apresentar a história. O fato de ser uma releitura cujo objetivo era mostrar os Pokémon como animais de verdade o animou a aceitar o papel.

–

Justice Smith e os jogos

‘Detective Pikachu’, o jogo de Nintendo 3DS, não é necessariamente um jogo popular de Pokémon. É um spin-off, ou seja, uma história paralela aos jogos da série canônica, com foco em investigação e solução de problemas. Justice confessou não conhecer esse jogo anteriormente, apenas os antigos: “o primeiro que joguei no meu Game Boy Color foi o Pokémon Gold (o segundo jogo da franquia) e também o Pokémon Snap (um spin-off de fotografar Pokémon)”.

Justice contou que, para se inteirar no papel de Tim Goodman, procurou pelo cartucho de ‘Detective Pikachu’ nas lojas, mas não encontrou. Faltando alguns meses para começarem as gravações, a Nintendo deu ao ator um Nintendo 3DS e uma cópia do jogo para ele se divertir… mas aí a coisa complicou.

“Eu joguei até a metade, e então o 3DS morreu. Eu achei que era o cabo de energia, mas ele também parou de carregar o videogame. Eu não consegui terminar o jogo, eu não sei como ele termina ainda!”, brincou o ator num misto de humor e desespero. O trailer do jogo pode ser visto acima.

Durante a entrevista, Justice Smith foi perguntado sobre seu Pokémon favorito (resposta: Totodile, um crocodilo hiperativo que fazia parte do Pokémon Gold) e ainda se teria algum Pokémon surpreendente aparecendo no filme. O ator tentou esconder ao máximo a revelação, mas trailers exibidos após a entrevista já revelaram ao público a presença do querido Mewtwo, considerado um dos mais fortes monstrinhos do jogo.

‘Detetive Pikachu’ está em cartaz em cinemas de todo o Brasil, em cópias dubladas e legendadas.