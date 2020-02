As tontas não vão ao céu: Filho de Candy está com leucemia

Candy terá que abrir mão de seu segredo para salvar o pequeno Vavá

Foto: Divulgação – SBT

Tentando manter seu garotinho, Vavá (Robin Veiga), longe de Patrício (Valentino Lanús), Candy (Jacqueline Bracamontes) resolve voltar para a cidade grande. Porém, a colunista está apaixonada por Santiago (Jaime Camil) e opta por revelar a ele todo o seu amor. Por telefone os dois marcam um encontro.

No caminho até o local, o carro de Santiago quebra. Desesperado, o médico oferece dinheiro a um ciclista que passa pela estrada e compra a bicicleta do rapaz. Só um detalhe ele não sabe: a magrela foi roubada. Alguns minutos depois, uma viatura de polícia pára Santiago e o leva preso.

Horas mais tarde, Candy mostra-se decepcionada, pois acredita que o doutor furou no encontro dos dois. E para piorar ela fica sabendo que Marisa (Sabine Moussier) está grávida do gato. No mesmo dia, assim que sai da delegacia, Santiago procura Candy e explica o porquê de não ter ido ao lugar combinado. E ainda afirma amá-la e lhe pede que não vá embora nunca.

Desconcertada, Candy mente para Santiago dizendo que ainda é totalmente apaixonada por Patrício. Mas na verdade não quer que o filho de Marisa fique sem pai. Enquanto isso, Gregória (Ana Bertha Espín), avó de Vavá, leva o garoto ao médico para fazer exames de rotina. Lá, entretanto, ela fica sabendo que o menino está com leucemia. Parece que, mesmo sem querer, Candy terá de abrir o jogo com Patrício para poder salvar a vida do filho.