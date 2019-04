Após morte de Carol Bittencourt, Daniella Cicarelli é atacada na web

A morte de Caroline Bittencourt foi confirmada na segunda-feira (29) e comoveu a web. Nas redes, os internautas chegaram a envolver Daniella Cicarelli na situação de forma negativa. A apresentadora recebeu ataques em suas redes sociais, tudo por conta de uma polêmica do passado envolvendo as duas personalidades.

Em 2005, as modelos tiveram uma briga exposta pela mídia. Carol foi expulsa do casamento de Cicarelli com Ronaldo Fenômeno, no Castelo de Chantilly, em Paris. O motivo apontado pela mídia é que ambas namoraram o mesmo empresário, João Paulo Diniz, e, por isso, havia uma rixa entre elas.

“Ela me viu, saiu correndo na minha direção e me expulsou. Me senti muito humilhada e saí da festa”, contou Caroline na época.

Após a confirmação da morte da modelo, alguns usuários da web usaram o Instagram de Cicarelli para atacá-la. “Já rezou pela alma da Carol? Você a humilhou em vida, destilou ódio, ela agora está nos braços do pai, sempre humilde, sempre cheia de amor…”, escreveu uma seguidora.

“E a Caroline Bittencourt?”, questionou um. “Vai dormir com a consciência tranquila hoje?”, disse outra pessoa.

Os comentários negativos foram deletados do Instagram da artista. Os fãs da ex-apresentadora do Beija Sapo, antigo programa da MTV, aproveitaram para defendê-la e mandar mensagens de apoio.

“Provavelmente hoje muitas pessoas vão vir aqui hoje encher o seu saco pela morte da nossa querida @cabitten. Só te peço que não fique abalada e nem de atenção a esses tipos de comentários, você não tem nada a ver com isso”, escreveu um fã.

“O ser humano é doente, lendo esses comentários cheguei nesse conclusão”, afirmou outro. “As pessoas estão perdendo a sanidade? Eu não tô acreditando que estão perguntando isso aqui. Gente, por Deus, vão se tratar! Se as coisas continuarem desse jeito, vamos passar a viver num filme de terror, num pesadelo sem fim”, declarou uma seguidora.

O corpo de Caroline foi velado nesta terça-feira (30), em Embu das Artes, interior de São Paulo. Carol estava com o seu marido em uma embarcação em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo, quando um forte vendaval atingiu a região. Ela ficou desaparecida por quase 24 horas, até o Corpo de Bombeiros encontrar seu corpo sem vida.

