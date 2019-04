Corpo de Caroline Bittencourt é velado em Embu das Artes

O corpo de Caroline Bittencourt, de 37 anos, é velado nesta terça (30) no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, em São Paulo. A modelo morreu após cair de uma lancha em Ilhabela. Ela estava acompanhada do marido, Jorge Sestini, que também chegou a cair no mar, mas foi resgatado. Há a hipótese de que Carol tenha tentado salvar dois cachorros.