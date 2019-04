Quem é Caroline Bittencourt, modelo desaparecida após cair no mar

Caroline Bittencourt, 37 anos, desapareceu no último domingo (28) após forte vendaval atingir o barco em que estava, em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. Ela e o marido caíram no mar após ventos de mais de 100 km/h atingirem a região. O empresário Jorge Sestini foi resgatado.

Nascida em São Paulo no dia 13 de dezembro de 1981, Caroline começou a carreira de modelo aos 17 anos e atingiu o auge na Itália, onde desfilou para os estilistas Valentino Garavani e Roberto Cavalli. Recentemente, estava sendo agenciada pela Mix Models, do Rio de Janeiro.

Em seu Instagram, para os mais de 481 mil seguidores, Carol mostra seu corpo escultural, compartilhando a rotina de treinos e viagens a cenários paradisíacos.

Além da carreira de modelo, Carol Bittencourt também trabalhou como apresentadora no programa “Top Report”, da Rede TV! e “Hoje em Dia”. A loira namorou por cinco anos o apresentador e empresário Álvaro Garnero, mas a relação chegou ao fim em 2009.

Carol é mãe de Isabelle Bittencourt, de 17 anos. A jovem herdou a beleza da mãe e já realizou alguns trabalhos como modelo, conquistando 85 mil seguidores no Instagram. Isabelle é fruto de relacionamento anterior da modelo.

Polêmica envolvendo Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli

Apesar da carreira de modelo, o que a tornou conhecida no país inteiro foi a polêmica em que se envolveu após ser expulsa do casamento de Ronaldo Fenômeno com Daniella Cicarelli, no Castelo de Chantilly, em Paris, em 2005. Na época, Carol já estava namorando com Garnero.

Na ocasião, foi apontado pela imprensa que o motivo da confusão seria o fato de que tanto Cicarelli quanto Bittencourt namoraram o empresário João Paulo Diniz e, por isso, havia uma rixa entre elas.

“Ela me viu, saiu correndo na minha direção e me expulsou. Me senti muito humilhada e saí da festa”, contou Caroline em 2005 sobre o caso. Já Cicarelli, em entrevista para o “Domingão do Faustão”, explicou que o real motivo da modelo ter sido barrada de seu casamento não foi esse.

“Ouvi dizer que ele é amigo da pessoa que administra o castelo e entrou pela casa dele”, explicou Daniella. Foram os seguranças que alertaram Daniella e Ronaldo dos penetras. “Entraram pessoas por outra porta e quando seus convidados chegarem eles não poderão entrar”, teriam dito os seguranças ao casal.

Após o ocorrido, o cachê de Bittencourt passou de R$ 1 mil para R$ 15 mil.

O casamento com Jorge Sestini

Caroline Bittencourt se casou com o empresário Jorge Sestini no dia 26 de fevereiro deste ano, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Em entrevista para a Quem, Caroline explicou que escolheu o local para a cerimônia porque ela e o marido são apaixonados por praia.

“Ele é empresário, mas surfa nas horas vagas. Então temos essa ligação com a praia e natureza”, afirmou. Caroline ficou noiva de Sestini no final de agosto de 2017.

Na entrevista, Caroline ainda confessou, que antes de conhecer Sestini, não tinha a mínima vontade de se casar. “É engraçado como a gente vai mudando ao longo da vida. Quando eu era mais nova, achava um horror casar, que era muito cafona se vestir de noiva… Hoje em dia, acho a coisa mais linda! Quero fazer uma cerimônia bonita, que mesmo não sendo na igreja, vai ter padre. Ainda bem que a gente muda! Se a gente fosse uma coisa só desde que a gente nasce seria muito chato. Estamos em constante mudança.”

Desaparecimento

No domingo (28), a modelo e o seu marido caíram em alto mar após um forte vendaval de mais de 100 km/h atingir a região de Ilha Bela, no litoral de São Paulo.

Segundo as primeiras informações divulgadas, a modelo estava a bordo de uma lancha durante a tempestade, caiu do barco e não foi mais vista. Seu marido, o empresário Jorge Sestini, foi resgatado e a modelo desapareceu. Álvaro Garnero fez uma publicação para a ex-namorada.

“Rezando demais pela @cabitten e pedindo para que vocês se unam a mim a todos que gostam dela nessas preces para que tudo se resolva. Ela está num momento muito feliz da vida e é uma pessoa que merece ser feliz”, escreveu em seu perfil no Twitter.

