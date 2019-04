Filha de Caroline Bittencourt fala pela primeira vez sobre morte da mãe

Isabelle Bittencourt, filha de 17 anos da modelo Caroline Bittencourt, cujo corpo foi encontrado no mar na tarde de segunda (29), divulgou na noite passada um comunicado assinado por sua família agradecendo o carinho e apoio dos fãs após a tragédia.

“Agradecemos o apoio e as mensagens de carinho que temos recebido dos amigos e fãs da Carol. Essa movimentação de energias enche nossos corações de tanto amor… E é tudo o que nós precisamos nesse momento. Decidimos realizar uma cerimônia íntima reservada apenas aos familiares e pedimos que respeitem nossa privacidade. A missa de sétimo dia será celebrada e divulgada em breve a todos que quiserem transmitir seu afeto e seus sentimentos pessoalmente”, diz o texto, assinado pelas famílias Bittencourt, Barbosa e Sestini.

O corpo de Caroline foi encontrado na praia das Cigarras, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A modelo estava desaparecida desde domingo (28), quando caiu no mar depois que a lancha onde estava com Jorge Sestini, seu marido, foi atingida por ventos de mais de 100 km/h. Sestini foi resgatado com vida por volta das 19 horas. O casal seguia rumo ao Pontal da Cruz, em São Sebastião. Os dois se casaram em fevereiro deste ano.

O pai de Caroline, Orley Bittencourt, afirmou ao Brasil Urgente, da Band, que ajudou a tirar o corpo da filha do mar. “Eu pulei na água, ajudei a tirar o corpo dela”, disse. “Estou fazendo isso por ela, porque ela era da mídia, gostava disso, não é do meu feitio fazer declarações, mas isso seria como uma última homenagem para ela.”

O corpo da modelo é velado em um cemitério em Embu das Artes.

