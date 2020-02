Antônia Fontenelle e Jonathan Costa estão noivos

A madrugada deste sábado (4) foi emocionante para Antônia Fontenelle! O namorado Jonathan Costa propôs casamento para ela com um belo anel de diamante e usou sua conta no Instagram para divulgar aos fãs a novidade. Veja o vídeo.

Juntos há cinco meses, Jonathan e Antônia começaram o relacionamento em dezembro de 2014 e desde então não se desgrudam mais. Adoram usar as redes sociais para compartilhar momentos e até fizeram tatuagens juntos!

Antes de namorar com o cantor, a atriz teve um relacionamento de sete anos com Marcos Paulo, com o lutador Marcio Cromado e o ator Fernando Almeida, com quem teve um filho, Samuel.