Aniversariante do dia, Tatá Werneck será homeageada no ‘Tudo Pela Audiência’

A atriz está completando 31 anos nesta segunda-feira (11)

Foto: Ernani D’ Almeida

Tatá Werneck está fazendo aniversário! A vencedora do troféu Revelação da TV no Prêmio Contigo! 2014 comemora, nesta segunda-feira (11), 31 anos de muito carisma e alegria e para ficar melhor ainda: a data coincide com o último episódio do Tudo Pela Audiência, programa do Multishow no qual ela divide o comenado com Fábio Porchat.

E para não deixar a data especial passar em branco, a atração, pela primeira vez, será apresentada ao vivo e promete, claro, além de muita baixaria – a marca registrada do “humorístico de auditório” -, surpresas e micos especiais para a célebre aniversariante.

A intenção é não economizar e trazer vários convidados ilustres, entre eles o comediante Edgar Vivar, conhecido no Brasil pelos papéis de “Seu Barriga” e “Nonho” no seriado Chaves. Tatá, que é superfã do programa, ficará enlouquecida com a presença do ídolo. A informação é da colunista Keila Jimenez, da Folha de S. Paulo.

O programa irá ao ar a partir das 21h30.