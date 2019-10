Angelina Jolie brilha em tapete vermelho

Em uma semana que já tinha chamado a atenção pelo look exótico no tapete vermelho, Angelina Jolie voltou a se destacar no lançamento de Malévola 2: A Dona do Mal. A atriz guardou para Londres o que está sendo considerado o vestido mais bonito até o momento, da sua marca preferida: Ralph and Russo.

O vestido, com detalhes deslumbrantes chamou a atenção pelos ombros ponte-agudos, um decote generoso nas costas e uma cascada de lantejoulas que caem como gostas de chuva. Como alguns apontaram, um vestido digno de rainha.

Angelina pareceu coordenar o look com Elle Fanning e as sintonia das amigas ficou clara.

Recentemente Angelina abriu o coração sobre a separação de Brad Pitt com a revista francesa Madame Fígaro, e admitiu que no final da relação dos dois, não se reconhecia mais. Apesar de estarem separados há quase três anos, os astros não finalizaram o divórcio ainda. É que eles não chegaram a um acordo de como repartir os direitos e lucros do vinhedo que compraram juntos na França, no mesmo castelo onde se casaram. Em Londres, a atriz posou glamurosa para os fotógrafos cercada pelos filhos, que estão acompanhando no lançamento: Zahara, 14, Shiloh, 13, Vivienne, 11 e Knox, 11.

De qualquer forma, Angelina estará muito ocupada nos próximos anos, pois foi confirmada na franquia Os Eternos, da Marvel. Malévola 2: A Dona do Mal conta também com Michelle Pfeiffer no elenco e e chega aos cinemas no Brasil dia 17 de outubro.

GOSTOU? ASSINE CLAUDIA DIGITAL PARA LER A ENTREVISTA COMPLETA.

Você também pode gostar de…

O codinome inusitado da Rainha Elizabeth

O mistério de Lalla Salma, a princesa fantasma