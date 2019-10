Angelina Jolie usa look exótico ao lado de filhos na estreia de Malévola

Angelina Jolie, 44 anos, arrancou suspiros nesta segunda-feira (30), em Los Angeles, durante o lançamento de Málevola 2, continuação do filme da Disney que protagoniza.

Para o tapete vermelho, a atriz escolheu um elegante vestido preto feito sob medida pela grife Versace. A peça assimétrica, uma tendência que chega com força no mundo da moda, também contava com detalhes drapeados e um broche de escorpião no quadril. O look de um ombro só deu um ar sensual à produção.

Mas não foi só o vestido de Jolie que foi destaque no evento. A atriz aproveitou a oportunidade para reunir quase todos os filhos. Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne foram acompanhar a mãe. O mais velho, Maddox, 18 anos, não compareceu por conta dos estudos. O jovem faz faculdade na Coréia do Sul.

