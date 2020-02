Amor e Revolução: Geraldo foge do hospital

Guerrilheiros trocam tiros com militares, mas conseguem salvar Geraldo

Foto: Divulgação – SBT

Bastistelli (Licurgo Spínola), Jandira (Lúcia Veríssimo), Maria (Graziella Schmitt), Bartolomeu (Fábio Rhoden) e Davi (Tiago Abravanel) conseguem entrar no Hospital das Forças Armadas, disfarçados de médicos e enfermeiros, para salvar Geraldo (Cláudio Cavalcante).

Dr. Ruy (Antônio Petrin) é feito refém e os guerrilheiros colocam o companheiro na maca. De repente, eles ouvem sirenes e se apressam. Enquanto a enfermeira e o médico são amordaçados, um militar reconhece Batistelli e uma troca de tiros se inicia.

Os guerrilheiros fogem com a maca até o carro, quando um militar ferido pede ajuda a Maria. Ingênua, ela o acode e ele a agride. Mas ela foge com os parceiros e se esconde no sítio.



Bianca é interrogada

Filinto rapta Bianca e interroga a diretora do colégio

Foto: Divulgação – SBT

Filinto (Nico Puig) vê a esposa saindo da escola e descobre que Olivia (Patricia de Sabrit) tem investigado os familiares de Alice (Thaynara Bergamin) e Lara (Bruna Carvalho). Ele a sequestra, a leva ao galpão de tortura e a faz prometer que não tocará mais no assunto.

Já na mansão, Bianca (Isadora Ribeiro), a diretora do colégio, liga para Olivia e o militar escuta a conversa. Ele ordena que raptem Bianca, que é duramente interrogada.