Amor à Vida: Valdirene é pedida em casamento

Valdirene conhece um milionário e fica apaixonada

Foto: Divulgação/TV Globo

Tudo indica que, desta vez, Valdirene (Tatá Werneck) vai mesmo realizar o grande sonho de se casar com um milionário. Depois de levá-la para passear, Inácio (Carlos Machado) tenta seduzir a periguete, que resiste, garantindo que só transa depois do casamento. O milionário, então, a convida, juntamente com sua mãe, Márcia (Elizabeth Savalla), para almoçar e faz o pedido, dando um enorme anel de diamantes à futura esposa. Será que agora vai?