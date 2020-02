Amor à Vida: Edith era prostituta e se casou por dinheiro

Edith, anos antes de ficar com Félix

Foto: Divulgação/TV Globo

O passado de Edith (Bárbara Paz) vem à tona, quando a estilista descobre que Félix (Mateus Solano) jogou a própria sobrinha no lixo! Revoltada, ela chama o marido de monstro e avisa: o denunciará à polícia. Ela sai correndo atrás da mãe, desabafa, mas Tamara (Rosamaria Murtinho) faz a filha passar por cima da história. O argumento? Ela a faz lembrar que ela era prostituta de luxo e cliente de César (Antonio Fagundes) antes de ela se casar com o vilão. Edith admite que no início topou seduzir Félix por dinheiro a pedido do futuro sogro, que nunca se conformou com o fato de o filho ser gay, mas logo se apaixonou por ele e engravidou.