Aline Barros comemora o nascimento da filha e a indicação ao Grammy

A cantora gospel Aline Barros planejou muito a segunda gravidez

Foto: Divulgação

Após o nascimento da primeira filha, a cantora carioca Aline Barros, 35 anos, comemora, além da maternidade, a nova indicação ao Grammy pelo CD Extraordinário Amor de Deus.

Planejava ser mãe novamente ou Maria Catherine veio de surpresa?

Quando fiquei grávida do Nicolas – hoje com 8 anos – foi uma surpresa geral para todo mundo. No caso da Maria Catherine, a gente já desejava, sim, ter outro filho.

Como Nicolas reagiu ao saber da irmãzinha?

Ele é supercarinhoso e está se mostrando um irmão protetor: tem conversado com a irmã, sempre alisava minha barriga…

Como tem se cuidado nesse momento?

Sempre passo cremes. Dei uma parada na academia por causa da gravidez; pretendo voltar assim que puder. Também faço acompanhamento com uma nutricionista. Não sou de abusar. Agora, estou evitando doce. Até como de vez em quando, mas procuro os menos calóricos. Vivo à base gelatina [risos]!.

Como concilia sua agenda de shows com a família?

O segredo para a harmonia é saber identificar as prioridades. Agora, priorizo a Maria Catherine. Por isso, só vou voltar a fazer shows no ano que vem. Embora meus compromissos sejam inúmeros, zelo para ter tempo de ficar com a família.



Nicolas, Aline e Gilmar comemoram a chegada de Maria Catherine

Foto: Divulgação

Você e seu marido, Gilmar, escreveram um livro em que falam sobre relacionamento. Como começou esse amor?

Gilmar era jogador de futebol. Eu o conheci numa conferência de jovens, no Rio de Janeiro. Ele foi convidado para dar um testemunho sobre a vida profissional, como homem e evangélico. Depois, voltou para São Paulo e ficamos amigos. Quando começamos a namorar, ele foi jogar na Espanha. Depois de quatro anos e meio, casamos. Em janeiro, nós vamos completar 12 anos de união.

Neste ano foi indicada ao Grammy como melhor álbum de música cristã. Já ganhou três troféus. Está animada?

Foi uma surpresa para mim. Meu pai estava junto no dia em que recebi a notícia. Era aniversário dele. Fiquei muito feliz, porque me senti reconhecida mundialmente.

É também muito famosa e querida no exterior. Como começou a carreira fora do país?

Fui morar na Espanha com o Gilmar. Assim que aprendi a falar fluentemente o espanhol, dois artistas locais me convidaram para gravar com eles. A música que ficou mais conhecida foi El Poder de Tu Amor, que gravei sozinha. Agora, tenho outro grande sonho: gravar um CD em inglês.

Tem Vários trabalhos para crianças. Por que escolheu cantar para elas?

Minha vontade é ser uma “mãezona” para todas as crianças. Tudo que penso em passar para o Nicolas, o que quero para meu filho, desejo e quero para elas, sabe? Meu mais recente DVD, Aline & Cia 3, foi feito com um barrigão. Foi uma experiência maravilhosa.