Adele fala sobre separação, filho e ansiedade: “Fiquei decepcionada”

Sentadas no mesmo cenário da entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry, Adele e Oprah Winfrey engataram uma conversa íntima de duas sobre a nova fase da cantora.

Além da entrevista, o especial do canal estadunidense CBS ainda reserva um show exclusivo da artista, no Observatório Griffith, ponto turístico de Los Angeles. Adele cantou seus principais hits e falou sobre 30, trabalho musical que será lançado nesta sexta-feira (19).

Para Oprah, a cantora falou de um dos assuntos que vire e mexe a associam: o seu corpo. A perda de peso, segundo ela, foi fruto de uma saída para as suas crises de ansiedade, os exercícios físicos. O foco nunca foi o emagrecimento, mas sim a busca pelo seu bem-estar emocional.

Oh, your proposal sounds nice…But let me tell you about the time my husband proposed to me at #ADELE One Night Only in front of the biggest stars in the world.

No biggie. 💍 pic.twitter.com/bkOGYelIk1

— CBS (@CBS) November 15, 2021