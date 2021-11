Horóscopo semanal de 14/11 a 19/11: É hora de agir

Semana de eclipse lunar, o penúltimo do ano de 2021, no próximo dia 19 de novembro, traz energias importantes de resolução. Toda essa correria pode trazer novas e prósperas alternativas de caminhar, mas não espere muito: é hora de agir e tirar da frente energias que não agregam mais. O eclipse acontece no eixo Touro e Escorpião e traz informações importantes de passado e do que foi vivenciado – e como podemos agir para tirar as melhores condições daqui em diante.

Momentos um pouco mais melancólicos marcam a semana, mas com energia de ação. Saibamos aproveitar.

Confira as previsões a seguir para cada signo:

Áries

A semana inicia com uma certa introspecção de determinados assuntos, mas não dê vazão a sentimentos mais pesados. Utilize essa vibe mais como uma reflexão de como tudo isso pode ser usado a seu favor. Seu autoconhecimento pode te ajudar a sair de situações mais chatas e desafiadoras, não esqueça do quão forte você é.

Touro

O eclipse em seu signo traz uma energia importante de resolução. É hora de colher o que se plantou, lembrando que toda estrada tem caminhos alternativos que podem também serem de grande ajuda. Não se perca em detalhes.

Gêmeos

Dias de maior introspecção, mas com o respiro necessário para o pós-eclipse. Fique firme em seus ideais e relaxe: o universo está trabalhando para te surpreender. Momento de deixar ir aquilo que não presta mais em sua vida, sem laços emocionais e pesos. Solte-se!

Câncer

Fuja de situações de conflito essa semana, o emocional precisa ser cuidado e protegido. Tire os próximos dias para entrar em conexão com você e com quem você quer que fique mais perto, com quem tem intimidade. Não desperdice sua energia.

Leão

Muita correria essa semana, mas nada que você não consiga resolver. Não tenha medo de delegar e tampouco de agir em prol do que você acredita. Uma situação de família pode trazer um pouco de desconforto emocional, mas nada que vá desestabilizar. Não esqueça que para atingirmos melhores versões, a gente precisa limpar o que precisa.

Virgem

Momento de maior conexão consigo mesma, mesmo com os desafios que se encontram. No trabalho, algumas responsabilidades te exigem maior atenção, mas nada que não consiga superar.

Libra

Semana de lua cheia e o universo já dá o sinal: decisões precisam acontecer em sua vida para você não se perder. Não tenha medo de mudar e nem de colher o que plantou: seja lá o que acontecer, tudo chega para te levar para outro degrau. Seja honesta com você e com suas relações.

Escorpião

Semana de eclipse acontecendo e uma energia extra chega a você agora, sobretudo no campo dos relacionamentos. Aproveite essa energia para buscar respostas dentro de você dos propósitos que você deseja atingir daqui em diante.

Sagitário

Semana excelente para colocar as finanças em ordem, organizando com disciplina e verdade esse setor na sua vida. Uma promoção ou uma mudança no trabalho podem te dar novos ânimos, não esqueça, porém, quais os objetivos que você tem para não ficar muito longe da sua essência.

Capricórnio

Bons momentos de resoluções de questões pendentes, especialmente no trabalho. Projetos que voltam ou ganham novas energias estão com tudo, mas não esqueça de parar para descansar, pois a cobrança pode ser grande.

Aquário

Saturno em desafio com Urano traz mais responsabilidade, mas com uma boa dica: sua essência pode te ajudar e muito nos desafios de todos os dias. Pensar além é uma das suas habilidades incríveis, não esqueça do que pode executar enxergando o que ninguém está vendo ainda.

Peixes

A semana inicia com a Lua unida a Netuno em seu signo e traz algumas questões de passado para serem reorganizadas no coração. Momentos para equilibrar o coração, separando o real do imaginário. A intuição segue firme no propósito de te encaminhar as melhores escolhas.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)