Adele compra mansão em frente à casa do ex

A cantora Adele está de casa nova! A britânica teria desembolsado nada menos do que US$ 10,65 milhões, cerca de R$ 43 milhões, na sua nova mansão. Mas o que chama atenção não é o valor do investimento, e, sim, a localização do imóvel.

A casa, situada em Beverly Hills, na Califórnia, fica logo em frente à casa do ex-marido de Adele, Simon Konecki. Além do tamanho e da arquitetura do imóvel, a proximidade com ex pode ter sido um fator crucial para a compra da propriedade. Isso porque o ex-casal compartilha a guarda do filho Angelo, de seis anos, e a proximidade das casas facilitaria a rotina da criança.

Adele e Simon viveram um relacionamento por sete anos e se separaram em 2018. No comunicado oficial sobre a separação, a assessoria da cantora informou que eles tentariam manter uma relação amigável por causa de Angelo.

De acordo com o jornal Daily Mail, a compra da propriedade foi feita em maio deste ano, mas revelada só agora. Além de Adele, outros artistas também moram pelas vizinhanças de Beverly Hills, como Katy Perry, Ashton Kutcher e Cameron Diaz.

