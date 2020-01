A Xuxa denunciou um assédio sofrido na Globo quando era menor de idade

A participação da Xuxa no ‘Hora do Faro‘ desse último domingo (9) era para ser uma celebração pela carreira da apresentadora, mas teve um momento bem tenso de se assistir. Isso porque Xuxa revelou a Rodrigo Faro um episódio bem horrível sobre um assédio que ela sofreu quando tinha menos de 18 anos, antes mesmo de ficar famosa, com um diretor da Globo.

Bem antes de ir para a Rede Manchete apresentar o ‘Clube da Criança‘, quando ainda tinha 16 anos, Xuxa trabalhava como figurante no humorístico ‘Planeta dos Homens‘, da Globo. Segundo Xuxa, um diretor da atração tentava levá-la pra casa, sempre dizendo “Menor, você vai sair comigo hoje?“. A então figurante sempre negava as investidas do tal diretor, até que em um momento houve um ultimato: ele teria dito que ou “a menor” saía com ele, ou ela podia ir embora do programa pra sempre. “Não voltei nunca mais”, revelou a apresentadora.

Mas o mundo dá muitas voltas, e Xuxa pôde se reencontrar com esse diretor. Anos depois, já famosa por sua carreira com crianças e conhecida como Xuxa, a apresentadora foi contratada pela Globo para apresentar o ‘Xou da Xuxa‘. Ainda segundo ela, Mário Lúcio (o diretor geral da Globo) colocou três diretores da casa em um sofá para que Xuxa escolhessem quem iria cuidar do futuro infantil. Um deles era justamente o diretor do ‘Planeta dos Homens’.

Rodrigo Faro ouviu atentamente Xuxa contar sua pequena vingança. Ela pediu para o diretor perguntar seu nome e ele, sem entender, disse “qual é o seu nome?”. Xuxa então respondeu “sou a menor”. Após uma cara de susto, Xuxa teria segurado na mão dele e dito que não seria o diretor do ‘Xou da Xuxa’.

A julgar pelas informações de data, o assédio teria acontecido em 1979 e a vingança em 1986.