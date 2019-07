O par de brincos de 41 reais de Kate Middleton

Kate Middleton, 37 anos, mostrou que é ótima quando o assunto é ditar tendências. E agora é possível comprar um par de brincos que foi usado pela duquesa.

No início de julho a Duquesa de Cambridge usou brincos simples, se comparados a suas usuais jóias, vendidos na loja Accessorize, durante uma visita ao Back to Nature Garden. Os Polly Petal, nome dado ao acessório, fizeram tanto sucesso após Kate usá-los que sumiram do estoque da loja online.

Mas depois de alguns meses eles voltaram a ficar disponíveis. Os brincos custam apenas 8 libras esterlinas, e para o público brasileiro, ele é vendido online por R$ 41.

Entretanto, devido ao grande sucesso, o estoque se esgotou mais uma vez. A dica é ficar de olho sempre no site, porque em algum momento ele pode voltar. A loja informa que as entregas no Brasil são feitas com frete de R$ 30 ou de graça nas compras acima de R$ 160 (para entregas normais) e R$ 85 (para entregas expressas).

