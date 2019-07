Princesa Haya pede ordem protetiva contra casamento forçado dos filhos

Após fugir dos Emirados Árabes, a princesa Haya Bint Al Hussein, esposa do xeque e emir de Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, acaba de entrar com uma solicitação na Suprema Corte da Inglaterra pedindo uma ordem de proteção para evitar que um de seus filhos seja forçado a se casar. Na lei inglesa, a ordem impede que uma pessoa se case contra a própria vontade e também ajuda quem já foi forçado ao matrimônio.

A princesa também pediu que a justiça britânica assuma a custódia do filho Zayed, de 7 anos, o que tornaria o tribunal responsável por importantes decisões ligadas ao futuro da criança. Além disso, Haya solicitou uma medida protetiva contra assédio e ameaças. Ainda não se sabe contra quem o pedido está relacionado.

A embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Londres se recusou a “comentar alegações sobre a vida privada de indivíduos”. Procurados pela Agência Reuters, representantes do xeque também não se manifestaram.

Quem é Haya e por que fugiu

Nascida na Jordânia, a princesa é filha do falecido rei Hussein e meia-irmã do atual monarca do país, Abdullah II. Em 2004, ela se casou com Mohammed, tornando-se sua sexta e mais recente esposa. O casal tem duas crianças: uma menina, Al Jalila, de 11 anos, e um garoto, Zayed, de 7.

Ainda é incerto o que realmente teria levado a Haya a abandonar o marido, mas fontes próximas à princesa afirmam que ela teria descoberto informações preocupantes sobre o retorno de sua enteada, a princesa Latifa, que havia tentado escapar dos Emirados Árabes no ano passado, mas foi interceptada por homens armados na costa da Índia e levada de volta.

Inicialmente, Haya posicionou-se de forma favorável às declarações oficiais, acreditando na versão do marido. Contudo, depois teria descoberto que Latifa foi torturada, forçada a retornar e, supostamente, estaria presa.

As descobertas fizeram com que ela sofresse uma hostilidade e pressão por parte de familiares do marido, ao ponto de não se sentir mais segura em Dubai. Agora ela teme ser sequestrada e também ser levada à força para os Emirados Árabes.

