Meghan Markle vai lançar coleção de roupas para trabalhar

Durante a gravidez de seu primeiro filho, Archie, Meghan Markle desenvolveu alguns projetos para as instituições de caridade que apoia. Um deles foi a criação de uma linha de roupas femininas para trabalhar em parceria com sua amiga designer Misha Nonoo. A coleção será lançada em setembro e, a cada peça vendida, uma outra será doada para a Smart Work, instituição que ajuda mulheres desempregadas há muito tempo a voltarem ao mercado de trabalho.

Para celebrar o lançamento da linha, Meghan compartilhou várias fotos inéditas no Instagram. Nas imagens, ela ainda estava grávida de Archie e aparece em reuniões e ajudando mulheres a escolher roupas.

“Durante sua visita à Smart Work, Meghan percebeu que apesar de existirem várias doações, as roupas e combinações algumas vezes não eram adequadas para o que a instituição busca: fazer as mulheres se sentirem confiantes e inspiradas quando chegarem na entrevista de emprego. Como resultado, a Duquesa desenvolveu uma coleção que vai ajudar as mulheres da instituição com as peças essenciais para as roupas de trabalho”, diz a legenda da publicação.

