Ex-ator da Globo diz que o uso de maconha o fez tentar suicídio

Vitor Morosini, ator que fez a novela Belíssima na Rede Globo em 2005, contou que tentou suicídio em agosto do ano passado se jogando do quinto andar de um hotel em Barretos, no interior de São Paulo. Ele confirmou no programa Superpop, da RedeTV!, que esse foi o motivo de ter sido internado com múltiplas fraturas no corpo.

“Tentei no desespero. Tive um surto psicótico devido ao uso excessivo de maconha. Eu fiquei um ano e oito meses fumando direto, cinco baseados por dia. Mesmo fumando eu fazia as coisas, gostava do efeito, de ficar doidão mesmo. Fumava para pedalar, jogar bola, ver televisão… Teve um dia que surtei”, revelou o ator.

Vitor contou que acordou às 3 da manhã naquele dia achando que estava sendo perseguido. Mandou mensagens para a mãe dizendo que precisava ser internado, mas ela não respondeu porque estava sem bateria. Por isso, ele pulou.

“Quando caí tinham fios elétricos embaixo, sorte que estavam desativados. Amorteceram a queda, mas me quebrei inteiro. Quebrei os dois pés, dedo do pé, coxa, fêmur, ombro, costela e vértebra. Fiquei quase duas semanas na UTI, fiz cinco cirurgias. Outra sorte que eu tive é que não bati a cabeça. Eu só sentia minha perna torta, como se fosse um graveto. Fiquei quatro meses na cadeira de rodas”, completou.

Hoje, aos 30 anos, ele comemora que nada de pior tenha acontecido. “Muito feliz de estar vivo, todo dia eu agradeço a Deus. Usava drogas desde os 15 anos, agora não uso mais”.

