Patrícia Pillar, Jane Fonda, Elba Ramalho… o que essas famosas têm em comum? Elas tiveram que lutar contra o câncer que mais vitimiza mulheres no mundo: o de mama. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), do total de brasileiras com câncer atualmente, 25% têm o de mama. Este não é um câncer que acomete só mulheres, mas apenas 1% dos casos é diagnosticado em homens.

A doença é mais comum a partir dos 40 anos, mas vale lembrar que os casos precoces não param de crescer. Por isso, conheça aqui 18 celebridades que superaram a doença e lembre-se: esteja atenta aos sinais do seu corpo e não esqueça nunca dos exames de rotina.

1. Joana Fomm

A atriz foi diagnosticada em 2007, precisou fazer dupla mastectomia e ficou cinco anos afastada da TV. Ela tinha dois tumores em um seio e três no outro, mas hoje está curada da doença.

2. Jane Fonda

Descobriu um pequeno tumor no seio em um exame de rotina em 2010. Seu câncer era não invasivo e ela precisou ser operada, mas não teve que fazer quimioterapia nem radioterapia.

3. Patrícia Pillar

Em 2002, a atriz revelou que estava com tipo raro de câncer de mama, chamado doença de Paget. No caso de Patrícia, a doença se instalou no mamilo e ela suspeitou que os sintomas eram de uma simples dermatite, mas eram de câncer. A atriz precisou ser operada e também fez quimioterapia.

4. Sheryl Crow

A cantora americana descobriu o câncer em 2006 e teve que cancelar uma turnê na época. Por conta do diagnóstico precoce, ela não precisou de quimioterapia, mas foi operada e fez radioterapia.

5. Brigitte Bardot

A francesa descobriu o câncer em 1983 e recusou o tratamento no início, por acreditar que aquele era seu destino. Depois, foi convencida por amigos próximos a seguir as orientações médicas. Ela conseguiu se curar e hoje tem 82 anos.

6. Antonia Frering

A atriz foi diagnosticada em 2011 e precisou fazer mastectomia e quimioterapia. Quando atuou na novela Salve Jorge, ela ainda estava se recuperando da doença.

7. Kathy Bates

A atriz já lutou contra o câncer duas vezes! Ela foi diagnosticada com um tumor no ovário em 2003 e, em 2012, descobriu que tinha câncer de mama.

8. Christina Applegate

Ela descobriu que tinha câncer em 2008 e passou por uma dupla mastectomia.

9. Cynthia Nixon

A nossa eterna Miranda de Sex and the City foi diagnosticada em 2006. Ela teve um tumor pequeno no seio direito e precisou recorrer a cirurgia e radioterapia.

10. Kylie Minogue

A popstar australiana descobriu o câncer em 2005. O tratamento dela durou três anos, entre mastectomia parcial, quimio e radioterapia.

11. Costanza Pascolato

A famosa consultora de moda sobreviveu a dois cânceres de mama ao longo da vida. Ela foi diagnosticada pela primeira vez em 1991 e, mais tarde, em 2013.

12. Maggie Smith

A atriz britânica foi diagnosticada em 2007. O tratamento foi bem sofrido, pois ela já tinha 73 anos e estava filmando Harry Potter e o Enigma do Príncipe na época da quimioterapia.

13. Olivia Newton-John

A eterna Sandy, de Grease – Nos Tempos da Brilhantina, descobriu a doença em 1992. Hoje ela luta pela ampliação de pesquisas científicas a respeito do câncer de mama.

14. Elba Ramalho

Ela descobriu um nódulo no seio em 2010. Foi operada para retirá-lo e depois continuou o tratamento por meio de radioterapia.

15. Giuliana Rancic

Em 2011, a apresentadora descobriu que tinha câncer durante exames preparatórios para fertilização in vitro. Ela passou pela cirurgia de dupla mastectomia na época.

17. Shannen Doherty

Sempre lembrada como protagonista das séries Barrados no Baile e Charmed, a atriz foi diagnosticada em 2015. Seu caso foi bem complicado, pois a doença começou na mama e se espalhou pelo corpo, chegando ao sistema linfático.

18. Shirley Temple

Na infância, ela ficou conhecida como uma das primeiras estrelas mirins da TV e depois entrou para a história como a primeira celebridade a revelar que tinha câncer de mama. Isso aconteceu lá em 1972 e Shirley estava com 44 anos. Na época, a atriz disse que resolveu quebrar o silêncio para alertar outras mulheres sobre os riscos da doença. Ela conseguiu se curar e viveu até os 85 anos.

