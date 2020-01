Ana Maria Braga revela que está com câncer de pulmão

Ana Maria Braga deu uma notícia triste no “Mais Você” dessa segunda-feira (27). Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão e iniciou tratamentos de quimioterapia e imunoterpia na última sexta-feira (24).

“Nestes 20 anos de Globo os diretores e vocês me permitiram ser a Ana Maria que sou, me permitiram ser quem sou na frente de todo mundo. E se é importante para mim, é importante para vocês também”, disse ela.

Essa é a quarta vez que Ana Maria é diagnosticada com câncer. A doença se manifestou anteriormente em 1991, 2001 e 2015. O primeiro câncer foi de pele, o segundo no canal anal e o terceiro no pulmão.

Em 2016, numa entrevista à Folha de S. Paulo, Ana Maria já havia falado sobre a decisão de não esconder a doença. “A palavra começou a fazer parte da minha vida. Optei falar com todas as letras, c-â-n-c-e-r, para combater o estigma, tirar o medo de que, se repetir a palavra ou usá-la inteira, você vai morrer disso. Inimigo a gente encara de frente”.