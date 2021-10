Passatempo inova no mercado de biscoitos com novidades no portfólio

Atualizado em 7 out 2021, 18h16 - Publicado em 8 out 2021, 11h00

Por Abril Branded Content Atualizado em 7 out 2021, 18h16 - Publicado em 8 out 2021, 11h00

Quem não tem alguma história com Passatempo? Seja ao abrir a lancheira da escola e se deparar com o biscoito, dividir o pacote com os amigos em um passeio ou excursão, contar minuciosamente os biscoitos dentro da embalagem para dividir certinho entre os irmãos, fazer um lanchinho da tarde ou matar a vontade de uma saborosa nostalgia. Há 30 anos, a marca – portfólio da gigante Nestlé – vem marcando a infância e a história de muitos brasileiros e brasileiras.

Desde o começo dos anos 1990, quando Passatempo chegou ao mercado, o comportamento de consumo no país mudou diversas vezes e a marca acompanhou essas tendências. Agora, com as transformações causadas pela pandemia, chegou a hora de voltar a inovar. “As mudanças são sempre pensadas mantendo o consumidor em primeiro lugar. Precisamos olhar para fora e entender as famílias”, explica a diretora de biscoitos da Nestlé Brasil, Florence Audoyer.

Mais chocolate Nestlé

Para 2021, os amantes de Passatempo podem esperar uma novidade no principal produto da marca – o biscoito recheado sabor chocolate. A receita traz uma novidade, a casquinha ainda mais crocante, além do recheio feito com o tradicional chocolate Nestlé.

Dessa vez, além de pensado para crianças, que, claro, são o público principal da marca, o novo biscoito chega às prateleiras com o intuito de atender todas as idades. “As famílias, dentro de seus lares, acabaram convivendo muito mais tempo em conjunto, e isso acelerou o consumo de biscoitos mais saborosos e com apelo mais indulgente, já que nesse momento de reclusão esse tipo de alimento cumpriu um papel similar ao de recompensa. Com diferentes faixas etárias e gostos, a escolha por biscoitos que atendam a todos se tornou ainda mais relevante”, ressalta.

Tradição que não muda

Passatempo está presente em 21 milhões de lares brasileiros, sendo vendida em mais de 180 000 estabelecimentos por todo o Brasil, dos menores e mais longínquos locais aos maiores e mais conhecidos varejistas. E esse fenômeno não se dá à toa. Ao longo dos anos, a marca veio construindo uma tradição.

A essência de Passatempo, como o próprio nome sugere, é um momento de diversão, traduzida, inclusive, nos desenhos dos biscoitos. “Nossa ‘gangue’ de animais, é claro, segue presente, agora em baixo-relevo. Nossos biscoitos são feitos para as crianças brincarem e compartilharem, com a finalidade de promover uma infância mais feliz, auxiliando diretamente no seu desenvolvimento saudável.”

Paixão das crianças (e também dos adultos), Passatempo acompanhou as gerações ao longo das últimas décadas, com consumidores que vivenciaram a criação da marca e que hoje são os pais que escolhem qual produto entrará em seus lares. “O vínculo emocional e nostálgico é enorme e passa de geração em geração. Tudo isso é reforçado por uma personalidade de marca brincante, com um portfólio que se transformou e também cresceu, conversando sempre muito bem com as crianças, mas também com quem evoluiu junto com o biscoito”, afirma Audoyer.

A expectativa de Passatempo para os próximos anos é ser pioneiro em inovações que tragam indulgência e diversão para as famílias, com o objetivo de unir pais e filhos com seus produtos. “Para isso, vamos continuar encantando nossos consumidores por meio de produtos que criem deliciosas experiências de consumo. Nossa perspectiva de inovar e renovar nosso portfólio é fundamental para aumentar o vínculo com nossos consumidores”, explica a executiva.