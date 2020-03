Museus oferecem tours virtuais em tempos de quarentena

A propagação do Covid-19 colocou em alerta autoridades de todo o mundo. Para tentar conter a crise, museus, teatros, shows, festivais, centros culturais, observatórios e outros locais de lazer suspenderam suas programações e eventos. Mas em tempos de pandemia, a internet pode ser uma grande aliada na busca por programas culturais no melhor estilo home office.

Sem precisar sair de casa, você pode aproveitar tours dos maiores museus do mundo através das plataformas digitais. O Google Arts & Culture, por exemplo, reúne obras em alta resolução e passeios virtuais de instituições parceiras, como o MASP. Confira alguns museus com programação online:

MASP – Museu de Arte de São Paulo

Um dos maiores pontos turísticos da capital paulista, o MASP disponibiliza passeios por suas exposições em realidade virtual. Com mais de 1000 itens em seu acervo, o museu proporciona a visualização das obras em alta resolução, o que convida o público a uma observação mais detalhada dos quadros. Os tours online estão disponíveis através do site g.co/masp

Além disso, a instituição também oferece gratuitamente o aplicativo MASP Áudios, que reúne análises da coleção feitas por curadores, artistas, professores, pesquisadores e até crianças. O objetivo é contextualizar a obra, o artista e o período artístico ao qual pertencem para criar uma experiência imersiva ao público. O app está disponível para IOS e Android.

Museu Nacional – Rio de Janeiro

O projeto Por Dentro do Museu Nacional, que também faz parte da plataforma Google Arts & Culture, proporciona uma redescoberta do antigo acervo da instituição, antes do incêndio que destruiu grande parte do local em 2018. A plataforma permite que o público faça uma visita imersiva 360º por oito exposições e 164 relíquias. O passeio ainda é acompanhado por áudios que revelam o destaque de cada sala.

O fóssil de Luzia, o meteorito de Bendegó e a coleção mediterrânea da imperatriz Teresa Cristina são algumas das obras contempladas pelo tour, que abrange 60% dos espaços para visitação disponíveis até o incêndio. Pela plataforma também é possível conhecer um pouco mais sobre a história do museu. Disponível em http://bit.ly/33qODaR

Inhotim

Através da visita virtual, é possível ‘caminhar’ pelos jardins e galerias dos 140 hectares do Instituto Inhotim. Além do tour em 360º, a plataforma também proporciona imagens das obras de arte em alta resolução com explicações completas sobre os artistas e períodos históricos. Vale também ficar de olho nas redes sociais da instituição. Por lá, eles contam detalhes e curiosidades das coleções. Acesse a visita virtual do Inhotim

Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM) – Recife

As quase 200 obras de mais de 40 artistas do MAMAM podem ser vistas através de um tour online. O edifício que já foi sede da Prefeitura do Recife abriga 3 pavimentos com 7 salas expositivas, que estão disponíveis através da página do museu no Google Arts & Culture. Acesse a visita virtual do MAMAM.

Pinacoteca de São Paulo

Um dos mais importantes museus da América Latina, a Pinacoteca entrou no universo online para proporcionar uma nova forma de visitação ao seu público. Com panoramas em 360º e realidade virtual, a instituição leva os internautas a um passeio por seu acervo e pelo próprio espaço arquitetônico da pinacoteca – com seus clássicos tijolinhos. Acesse a visita virtual da Pinacoteca.

Louvre

O museu do Louvre, em Paris, possui uma séries de visitas virtuais que levam o público a uma passeio único por suas galerias e coleções. A Galerie d’Apollon, por exemplo, é uma das salas disponíveis para visitação. O tour online também explora a arquitetura local e conta a história do museu que abriga a tão famosa Monalisa, obra icônica de Leonardo da Vinci. Acesse a visita virtual do Louvre.

Galeria Uffizi

Passear pela Galeria Uffizi, em Florença, na Itália, é um verdadeiro mergulho no Renascimento. Leonardo da Vinci e Botticelli são apenas alguns dos artistas que têm obras expostas por lá. Atenta ao seu tempo, a galeria disponibiliza todo o seu acervo na plataforma digital, levando o internauta a uma imersão única entre arte e história, é imperdível! Acesse a galeria virtual Uffizi.

