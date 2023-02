Hering e Holistix lançam coleção para celebrar as rotinas de bem-estar

Raspar a língua ao acordar, escovar o corpo a seco ou usar aromaterapia como ferramenta de concentração são algumas das propostas dos produtos e conteúdos da Holistix, empresa de saúde e bem-estar. Agora, a filosofia do hábito pode ser sentida na pele, literalmente, com o match perfeito da coleção Rotinas Íntimas, desenvolvida em parceria com a Hering Intimates.

As 24 peças, com preços entre R$69,99 e R$199,99, foram elaboradas a partir do entendimento do conforto e das escolhas que transformam a nossa vida diária. “Trouxemos peças novas, como o macaquinho, e releituras dos hits da Intimates, em novas cores e com frases escolhidas a dedo pela Holistix, por exemplo”, explica Fabiola Guimarães, diretora de marca da Hering.

Entre as apostas estão as peças sem costura de acabamento canelado (fotos). “O sensorial do tecido atrelado ao extremo conforto dessa tecnologia foram pensados para valorizar o melhor de quem veste, além de modelagem anatômica que se adapta em todos os corpos.” E se você ainda não enxerga a liga entre moda e autocuidado, ela explica: “Estar confortável é o que te faz estar bem consigo, e são várias as ferramentas que possibilitam que você se conheça e nutra o seu autocuidado. A moda é uma delas, porque te permite expressar a sua personalidade e se sentir confiante.”

Uma rotina saudável alinhada ao relógio biológico pode te auxiliar nos primeiros passos. “Na prática, o corpo está sempre em sua melhor versão quando alinhado aos ritmos da natureza. Peças de roupa práticas e versáteis fazem com que hábitos simples sejam possíveis, gostosos e mais naturais”, comenta Nicole Vendramini, cofundadora da Holistix. À venda em hering.com.br/intimates