Sopão seca até 4 kg em uma só semana!

Foto: Dreamstime

Chega até a ser difícil de acreditar, mas é a mais pura verdade: o repolho acelera o metabolismo, elimina líquidos e regula o trânsito intestinal. E esses são só alguns dos efeitos benéficos que o vegetal tem! Tantas qualidades fizeram com que o alimento virasse o personagem principal de uma dieta que tem feito muito sucesso nos Estados Unidos: a da sopa de repolho.

VIVA! pediu para que a nutricionista Jacqueline Oliveira, do Spa Maria Bonita, adaptasse o programa aos padrões brasileiros. O resultado você vê a seguir: a receita do caldo e um cardápio que deve ser seguido por apenas uma semana (se quiser repeti-lo, só depois de 15 dias). Prepare-se para secar até 4 kg já!

A sopa de repolho



Ingredientes

– 1 repolho grande inteiro cortado ou picado

– 2 cebolas grandes

– 6 tomates sem pele e picados

– 2 pimentões

– 1 ramo de salsa

– 1 ou 2 pacotes de sopa de cebola em pó

– 6 cenouras

– 250 g de ervilha-torta

– Ervas para temperar a gosto (como cheiro-verde, manjericão…).

Modo de preparo

Com exceção dos pacotes de sopa de cebola e dos temperos, despeje todos os ingredientes em uma panela grande e cubra com água. Após ferver, adicione a sopa pronta e deixe cozinhar por dez minutos. Então, reduza o fogo até todos os vegetais estarem bem cozidos. Para temperar, acrescente as ervas a seu gosto. A receita rende até 2,5 litros de sopa!