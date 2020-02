Produtos termogênicos deixam a barriga sarada para o verão

A temperatura sobe e a barriga some!

Foto: Getty Images

Os produtos termogênicos são substâncias que aumentam a temperatura do corpo e auxiliam na perda de peso, sendo a cafeína um dos ativos mais comuns em sua composição. Porém, atenção: antes de usar esse géis e cremes para perder a barriguinha e a celulite, é importante consultar um profissional especializado de sua confiança antes de iniciar qualquer tratamento estético.

Gel crioterápico

O que é: gel formulado com extrato de cravo e mentol.

Porque ajuda a perder medidas: a composição do produto tem a função de esfriar o local onde foi aplicado e romper as células de gordura localizada.

Modo de usar: com luvas, aplique uma camada do gel sobre a pele limpa e seca. Aguarde 30 minutos – não aqueça a área nem faça movimentos durante esse período – e remova o excesso com uma toalha seca. Quer usar nas mamas, articulações ou mãos? Consulte um médico antes.

Contraindicado para: mulheres grávidas ou menstruadas e pessoas com problemas de coração.

Preço: R$ 26 (200 g).

Sérum corporal anticelulite

O que é: loção com DMAE (substância que combate a flacidez) e com cafeína vetorizada, que facilita a penetração da composição do produto na pele.

Porque ajuda a perder medidas: promove drenagem linfática, reduz a retenção de água nos tecidos e elimina toxinas.

Modo de usar: lave a região com sabonete vegetal e seque. Agora, borrife o líquido no local a ser tratado e espalhe com leves palmadas, massageando com as mãos em movimentos de baixo para cima.

Contraindicação: não tem.

Preço: R$ 79,90 (200 ml).

Celludestock

O que é: creme produzido para acelerar a quebra da gordura e suavizar o aspecto de “casca de laranja” da pele.

Porque ajuda a perder medidas: composto por lipocidina (extrato vegetal obtido a partir da flor de lótus) e cafeína, aumenta a circulação sanguínea e melhora a drenagem linfática local.

Modo de usar: passe no local com movimentos circulares leves, até a absorção completa. Use duas vezes ao dia.

Contraindicação: não tem.

Preço: R$ 104,90 (200 g).

Reduxcel Plus Abdome

O que é: creme à base de cafeína, indicado para combater flacidez e modelar o abdome e a cintura.

Porque ajuda a perder medidas: sua composição ajuda a firmar a pele e reduzir gordura localizada.

Modo de usar: de manhã e à noite, sempre após o banho, massageie o creme na cintura e abdome até sua completa absorção.

Contraindicação: não tem.

Preço: R$ 114 (150 g).

Fluido térmico

O que é: loção à base de extrato de arnica (que estimula a microcirculação) e extrato de cavalinha (que regenera a pele).

Porque ajuda a perder medidas: promove o aumento da circulação sanguínea e aquece a região onde foi aplicado.

Modo de usar: limpe bem a região que deseja tratar e passe o produto.

Contraindicado para: grávidas, alérgicos aos componentes da fórmula, quem está com lesões na pele ou tem problemas respiratórios. Atenção: não usar perto das mucosas.

Preço: R$ 43,40 (240 g).

Bio Flex

O que é: creme de erva-mate, que combate a gordura localizada e a celulite.

Porque ajuda a perder medidas: seus ativos auxiliam no aumento da tensão da pele, que ganha mais elasticidade e firmeza.

Modo de usar: limpe e tonifique a área a ser tratada. Aplique o produto com movimentos deslizantes e/ou circulares.

Contraindicado para: alérgicos aos componentes da fórmula.

Preço: R$ 93,60 (250 g).

Maior efeito

A dermatologista Kátia lufti ensina a potencializar o efeito dos cremes:

. Após aplicar o produto, envolva a região com filme plástico. Essa medida turbina a ação do creme, gel, loção…

Isso acontece porque o plástico garante a absorção somente na região desejada.

. Beba, em média, 1,5 litro de água todos os dias. Além de hidratar, o líquido ajuda a diminuir a fome.

. Coma alimentos à base de fibras, como verduras e frutas. Elas regulam o funcionamento intestinal.

. Pratique atividades físicas regularmente e invista numa dieta balanceada.

*Preços pesquisados em janeiro de 2011