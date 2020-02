Dieta das calorias negativas

Faça um prato bem saboroso com ervas e temperos poderosos

Foto: Dreamstime

Sabia que certos alimentos queimam calorias sem que você faça esforço algum? São os famosos alimentos termogênicos, aqueles que possuem calorias negativas. Isso acontece porque, ao serem ingeridos, eles aceleram o metabolismo. “Esses alimentos favorecem a perda de peso, uma vez que o corpo tem que mobilizar seus estoques de energia para compensar esse aumento do gasto energético”, diz a nutricionista Bruna Donatti, professora do Centro Universitário Newton Paiva, em Belo Horizonte.

Temperos na lista

Além de uma lista enorme de alimentos que ajudam a perder peso se forem consumidos no dia a dia, a novidade agora é temperar bem o prato. Pesquisas mostram que alguns condimentos, além de ajudarem a emagrecer, combatem câncer, dores musculares e problemas cardíacos. Descubra as especiarias “amigas da dieta” e derreta os quilinhos a mais com um prato bem temperado!

Aliados contra a gordura

Estes alimentos exigem esforço do corpo para serem digeridos. Por isso, queimam mais calorias!

Hortaliças

· Abobrinha / Acelga / Aipo / Alface / Alho / Aspargo / Berinjela / Beterraba / Brócolis / Cebola / Cenoura / Chicória / Chuchu / Couve / Couve-flor / Espinafre / Nabo / Pepino / Pimenta vermelha / Repolho / Salsão

Frutas

· Abacaxi / Ameixa / Amora / Goiaba / Laranja / Limão / Maçã / Mamão papaia / Melancia / Melão / Mexerica / Morango / Pêssego

Outros

· Barrinha de cereais light / Chá de ervas puro ou com adoçante / Gelatina diet / Linhaça

9 temperos que enxugam

1. Açafrão

Reduz a irrigação sanguínea no tecido adiposo, enfraquecendo a reserva de gordura. Ainda protege o fígado, facilita a digestão de proteínas e regula o metabolismo.

2. Curry

Mistura de temperos comuns na Índia, acelera o metabolismo e atua como poderoso anti-inflamatório.

3. Gengibre

Aumenta a temperatura do corpo, obrigando o organismo a gastar mais energia. Além disso, combate artrite, cólicas, diarreia, enxaqueca e enjoos.

4. Canela

As substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias da canela aceleram o metabolismo da gordura.

5. Manjericão

Combate cólicas, vômitos e problemas gástricos. Ajuda na digestão e elimina os gases.

6. Salsinha

Tem efeito diurético (ainda mais na forma de chá), ajudando a reduzir gases e inchaço abdominal.

7. Pimenta caiena

Possui uma substância que diminui a fome, acelera a queima de calorias e ajuda a eliminar toxinas.

8. Pimenta-do-reino

Acelera o metabolismo e faz o corpo gastar mais energia na digestão.

9. Orégano

Tem o poder de estimular a produção de enzimas responsáveis pela digestão dos carboidratos, além de funcionar como um tônico digestivo.

Os condimentos ajudam a acelerar o metabolismo

Foto: Dreamstime

Cardápio das calorias negativas

1º Dia

Café da manhã: 1 xícara de leite desnatado + ½ pão francês sem miolo + 2 pontas de faca de cream cheese light + 1 fatia fina de melão

Lanche da manhã: 1 copo médio de suco de abacaxi

Almoço: Salada de acelga e cenoura + 2 colheres (sopa) de arroz integral + 1 filé médio de frango grelhado com ervas finas + 3 colheres (sopa) de legumes cozidos

Lanche da tarde: 1 xícara de chá de maçã com canela + 3 biscoitos integrais

Jantar: Salada de rúcula, agrião, alface e palmito + 1 bife pequeno com mussarela light, tomate, orégano, louro e salsinha + 3 ameixas secas

2º Dia

Café da manhã: 1 cumbuca de mingau de aveia em flocos finos e canela aromatizada com especiarias (ferva o leite com ½ canela em pau, ½ anis-estrelado, 2 cravos-da-índia, coe e use o leite para fazer o mingau) + 1 maçã

Lanche da manhã: ½ unidade de manga

Almoço: Salada de escarola + 2 colheres (sopa) de arroz integral + 1 filé pequeno com molho de alho-poró + 3 colheres (sopa) de cenoura sauté

Lanche da tarde: 1 copo médio de suco de abacaxi com hortelã

Jantar: Salada de repolho, acelga e cenoura + 1 pedaço de abadejo assado com alecrim + 1 fatia média de abacaxi

3º Dia

Café da manhã: 1 xícara de café com leite desnatado + 1 fatia de pão integral + 1 colher (chá) de requeijão + ½ unidade de mamão

Lanche da manhã: 1 pote de iogurte de frutas

Almoço: Salada de almeirão e palmito + 2 colheres (sopa) de arroz integral + 1 filé de pescada assado com alho, cheiro-verde, noz-moscada e salsinha + 3 colheres (sopa) de brócolis no alho

Lanche da tarde: 1 tigela pequena de salada de frutas

Jantar: Salada com 1 peito de frango desfiado + 1 pote de iogurte desnatado + 2 colheres (sopa) de mostarda e folhas cruas + 1 banana assada

4º Dia

Café da manhã: 1 copo médio de suco de manga + 1 pão sírio + 2 pontas de faca de margarina light + 1 pêssego

Lanche da manhã: 1 polenguinho light

Almoço: Salada de agrião e pepino + 1 xícara de macarrão com 3 colheres (sopa) de legumes (prepare pimentão, abobrinha, berinjela, tomate, cebola com shoyu light) + 1 pedaço pequeno de coxão mole (alho, salsinha)

Lanche da tarde: 1 xícara de chá de ervas + 3 unidades de biscoito maisena

Jantar: Salada de alface, rúcula, cenoura e manga + 1 filé pequeno no alho e margarina com pimenta-do-reino + 1 banana

5º Dia

Café da manhã: 1 pote pequeno de iogurte desnatado + 1 xícara de granola + 1 carambola

Lanche da manhã: 1 barra de cereal light

Almoço: Salada de rúcula e beterraba + 2 colheres (sopa) de arroz integral + 1 concha pequena de feijão + 2 colheres (sopa) de carne moída com salsinha e azeitona + 3 colheres (sopa) de cenoura cozida

Lanche da tarde: 1 copo médio de vitamina de frutas com gengibre

Jantar: Salada de escarola e tomate + 1 omelete pequena de ervas finas + 6 unidades de morango

6º Dia

Café da manhã: 1 copo médio de suco de laranja + 3 biscoitos integrais + 1 colher (chá) de queijo ricota

Lanche da manhã: 1 xícara de chá de jabuticabas

Almoço: Salada de erva-doce e rabanete + 2 colheres (sopa) de arroz integral + 1 coxa de frango ao molho de laranja + 3 colheres (sopa) de vagem no vapor

Lanche da tarde: 2 colheres (sopa) de cereais com 1 pote de iogurte light

Jantar: Sanduíche de peru com 1 colher de sopa rasa de maionese, 2 fatias de pão integral, ¼ tomate, 1 fatia de peito de peru, 1 fatia de ricota, cheiro-verde e orégano + 6 damascos secos

7º Dia

Café da manhã: 1 xícara de cereal sem açúcar + 1 xícara de leite desnatado + 1 pera

Lanche da manhã: 1 banana-nanica

Almoço: Salada de alface e tomate + 2 colheres (sopa) de arroz integral + 2 colheres (sopa) de lentilha + 1 pedaço de pescada assado com alho-poró, cebola, alho, estragão, coentro, salsinha e cheiro-verde + 4 colheres (sopa) de abóbora

Lanche da tarde: 1 copo médio de gelatina batido com iogurte desnatado

Jantar: 2 pedaços pequenos de pizza de escarola (alho, orégano, cheiro-verde, molho de tomate e azeitonas) + 1 maçã assada com canela em pó