  Dieta da água da berinjela

A berinjela e suas fórmulas mágicas

Foto: Divulgação

A berinjela é um alimento versátil. Não foi à toa que tornou-se um dos principais ingredientes da culinária brasileira. Gostosa, tem papel fundamental na manutenção da saúde – e ainda infuencia na perda de peso!

“O fruto auxilia na redução da gordura da barriga, pois regula o intestino e diminui o colesterol”, diz a nutricionista Eliane Collis. Com a ajuda dela e de outras especialistas, separamos para você a receita da água de berinjela que, aliada a um cardápio fácil, fará você secar 2 kg – e com muita saúde!

Por que a berinjela faz bem?

Uma dieta ideal prevê a ingestão de 25 a 30 g de fibras diariamente. “E a berinjela é ótima nesse sentido, pois possui altíssimo teor: uma unidade de 150 g tem cerca de 4,35 g só de fibras – sem contar os outros benefícios”, diz Claudete Nyarady.Confira todas as vantagens dos dois tipos de fibra que fazem parte do alimento:

Fibras insolúveis

Presentes principalmente na berinjela crua, “elas demoram mais para serem eliminadas do estômago, o que adia a sensação de fome”, esclarece a nutricionista Claudete Nyarady. Resultado: você acaba comendo menos e, assim, ingere menos calorias.

Fibras solúveis

São o grande segredo da água de berinjela, já que se soltam do alimento enquanto ele fica de molho. “A água, então, torna-se rica nessas fibras solúveis, que no organismo viram uma espécie de gel capaz de absorver gordura e eliminá-la,” afirma a nutricionista Daniella Barbosa.

Os benefícios do alimento

Dê fim aos furinhos indesejados

Foto: Getty Images

1. Tira a gordura do corpo

É que a berinjela tem uma substância chamada saponina, que age como um detergente: quebra as moléculas de gordura presentes no sangue e impede o organismo de absorvê-la.

2. Combate a celulite

O fruto tem substâncias anti-inflamatórias que trabalham para reduzir a celulite, já que os furinhos nada mais são do que uma inflamação nas células, agravada pela ingestão de alimentos gordurosos.

3. Previne doencas

Por ser cheia de compostos fenoicos – substâncias antioxidantes –, a berinjela reduz os radicais livres que atacam as células. Dessa maneira, protege o organismo de doenças como o câncer.

4. Faz o intestino melhorar

As muitas fibras do fruto agem como um laxante natural, regulando o intestino e melhorando a digestão. Assim, o corpo todo fica mais saudável e a barriga a diminui.

A água de berinjela

Receita milagrosa



Corte meia berinjela em cubos. Então, deixe os pedaços de molho em 250 ml de água durante a noite. As fibras insolúveis se soltarão e tornarão o líquido poderoso! Logo na manhã seguinte, tome a bebida em jejum. E sem coar! “Para variar a receita, bata meia berinjela com meia laranja e beba o suco durante o dia, à vontade”, diz a nutricionista Carla Pedroso.

