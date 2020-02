Desintoxicação alimentar faz emagrecer 2,27 kg em 1 dia

Emagreça em apenas 1 dia

Foto: Getty Images

Dar adeus a alguns quilinhos extras em 24 horas. Eis a promessa da Dra. Ann Louise Gittleman, renomada nutricionista americana e autora do livro “Fat Flush For Life” (ainda não editado no Brasil).

Especialista em dietas de desintoxicação, ela elaborou um programa alimentar à base de líquidos, composto por dois sucos diferentes, capazes de fazer você secar até 2,27 kg em um único dia! “Trata-se de uma mistura de poderosos nutrientes provenientes de frutas e temperos com funções antioxidantes, termogênicas e desintoxicantes”, explica a nutricionista Michelle Barrella.

Com ajuda de profissionais brasileiros, adaptamos a dieta para você, incluindo ingredientes facilmente encontrados em qualquer supermercado do país. Vamos nessa?

Programa de desintoxicação

A nutricionista Mariana Ferri D’Ávila adaptou o programa elaborado pela Dra. Gittleman e dá todos os detalhes…

Inicie a dieta assim que acordar. Tome um copo de suco a cada hora, intercalando os sabores. Comece pelo de limão.

Exemplo:

– 7h um copo de suco de limão

– 8h um copo de suco desintoxicante

– 9h um copo de suco de limão

Receitas

Repare você mesma o seu suco

Foto: Alfredo Franco

Suco de limão

– 1 copo de água

– 1 colher (chá) de limão

Suco desintoxicante

– 210 ml de suco de uva integral

– 200 ml de suco de abacaxi

– 7 copos de água

– 1/2 colher (chá) de gengibre ralado

– 1/2 copo de suco de laranja

– 1/2 colher (chá) de canela

– Uma pitada de cravo-da-índia

Não bobeie

Depois da dieta, seu organismo estará equilibrado, o que possibilitará uma queima eficiente de gordura. Mas não adianta se encher de besteiras no dia seguinte! Mesmo porque, em apenas 24 horas, não há perda significativa de gordura. “Os quilos eliminados são resultado da menor retenção de líquidos”, diz Michelle.

Com tudo em cima

A dieta de desintoxicação deve ser realizada uma vez a cada 15 dias e apenas por quem está saudável. Não deve ser feita por pessoas com diabetes, disfunções renais, gastrite ou por crianças, gestantes e idosos. Se quiser desfrutar dos benefícios do suco desintoxicante mesmo depois da dieta, tome-o no lugar de um lanche.