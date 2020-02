Como emagrecer 3 kg em 7 dias com frutas

As frutas da estação são fresquinhas e ajudam a emagrecer

Foto: Dreamstime

Exagerou na comilança? Não esquente a cabeça! Aprenda a dar aquela afinada e emagrecer até 3 quilos em apenas uma semana comendo frutas.

Suculentas, saborosas e saudáveis, as frutas certas (veja algumas delas no quadro abaixo) ajudam a purificar o corpo e eliminar a retenção de líquidos.

A nutricionista Roseli Rossi elaborou um cardápio de 1.100 calorias diárias que inclui as frutas da estação no seu prato. Tem manga, carambola, pêssego e outras delícias pobres em gorduras, mas ricas em vitaminas, minerais e fibras, que dão a sensação de estômago cheio, além de desintoxicar o organismo. Agora você emagrece rápido e sem passar fome!

Por que essas frutas emagrecem

Abacaxi

A enzima bromelina presente na fruta facilita a digestão, enquanto suas fibras aumentam a saciedade.

Carambola

Eficiente diurético, auxilia o funcionamento dos rins, e, por isso, combate a retenção de líquidos.

Kiwi

Contém grande quantidade de minerais, que diminuem o inchaço, e fibras, que estimulam o intestino a funcionar como um relógio!

Melancia

Rica em fibras e água, ela desincha e desintoxica o organismo. Para um efeito diurético ainda mais eficiente, bata a fruta com as sementes e coe o suco. Que delícia!

Melão

Constituído principalmente por água, apresenta vitaminas e minerais importantes para o bom funcionamento geral do organismo.

Pera

Pouco calórica, mas rica em fibras e líquidos, promove uma verdadeira faxina no corpo.

O melão e a uva são boas opções emagrecedoras

Foto: Getty Images

5 sugestões de cardápio com frutas!

Opção 1

· Café da manhã: Suco de ½ papaia + ½ copo de água + 1 colher (sobremesa) de linhaça batidos no liquidificador + 1 torrada + 1 fatia de queijo minas light

· Lanche: 1 copo (200 ml) de suco de laranja com acerola (sem açúcar)

· Almoço: 1 prato (sobremesa) de alface + 1 tomate + 1 pires (chá) de erva-doce fresca + 1 colher (chá) de azeite + 2 colheres (sopa) de arroz integral + 3 colheres (sopa) de brócolis cozidos + 1 sobrecoxa assada, sem pele + 1 kiwi

· Lanche: 1 manga pequena + 1 pote de iogurte de frutas 0% de gordura

· Jantar: 1 prato de sopa de legumes + omelete com 1 ovo, 2 claras, 1 tomate picado e orégano a gosto + 1 caju

· Ceia: 1 carambola

Opção 2

· Café da manhã: Vitamina com 2 colheres (sopa) de abacate + 1 colher (sopa) de aveia em flocos + 1 pote de iogurte desnatado batidos no liquidificador

· Lanche: 1 pera

· Almoço: 1 prato (sobremesa) de agrião e alface + tomate + 2 colheres (sopa) de cenoura ralada + 2 colheres (sopa) de milho em conserva + 1 colher (chá) de azeite + 1 posta de peixe grelhado + 2 colheres (sopa) de chuchu refogado + 1 fatia de melancia

· Lanche: 6 unidades de uva itália + 1 Polenguinho light

· Jantar: 1 prato (mesa) de alface + 1 lata de atum ao natural + 2 colheres (sopa) de ervilha + 1 fatia fina de queijo minas frescal light + 1 tomate + ½ pepino fatiado + 1 colher (chá) de azeite + 6 unidades de uva itália

· Ceia: 1 figo

Opção 3

· Café da manhã: Vitamina com 1 fatia de melão + 1 copo de leite desnatado + 1 colher (sobremesa) de linhaça batidos no liquidificador + 1 torrada integral + 1 fatia de peito de peru

· Lanche: 1 goiaba vermelha

· Almoço: 1 prato (sobremesa) de alface + 1 tomate + 1 colher (sopa) de cenoura cozida + 1 colher (chá) de azeite + 2 colheres (sopa) de arroz integral + 1 prato de legumes refogados + 1 colher (sopa) de picadinho de carne + 8 morangos

· Lanche: 1 banana-prata + 1 pote de iogurte de frutas 0% de gordura

· Jantar: 1 prato (sobremesa) de alface + 1 tomate + 1 cenoura ralada + 3 ramos de couve-flor cozidos + 1 colher (chá) de azeite + 2 pedaços pequenos de frango assado sem pele + 1 mexerica

· Ceia: 1 nectarina

Opção 4

· Café da manhã: 1 fatia de mamão + 1 fatia de pão de forma light + omelete com 1 tomate picado, 1 ovo, 1 colher (chá) de azeite e orégano e sal a gosto

· Lanche: 1 kiwi

· Almoço: 1 prato (sobremesa) de agrião + 1 tomate + 3 colheres (sopa) de beterraba crua ralada + ½ pepino cru fatiado + 1 colher (chá) de azeite + 1 ½ abobrinha recheada com carne moída + 1 fatia de abacaxi com raspas de limão

· Lanche: 1 maçã verde + 1 copo de leite desnatado

· Jantar: 1 prato de sopa de creme de abóbora com ricota + 8 morangos

· Ceia: 1 ameixa fresca

Opção 5

· Café da manhã: 1 copo (200 ml) de suco de laranja + 1 fatia de pão de forma light + 1 fatia de ricota

· Lanche: Suco de 1 xícara (chá) de capim-cidreira + ¼ de cenoura crua + 1 fatia de abacaxi + 1 talo de salsão + ½ xícara (café) de suco de limão batidos

· Almoço: 1 prato (sobremesa) de alface e rúcula + 1 tomate + 2 colheres (sopa) de grão-de-bico cozido + 2 colheres (sopa) de brócolis cozidos + 1 colher (chá) de azeite + 1 filé de frango grelhado com legumes + ½ manga

· Lanche: 2 pêssegos + 1 pote de iogurte natural desnatado

· Jantar: 1 prato (sobremesa) de alface + 1 tomate + 1 colher (sopa) de cenoura cozida + 1 colher (chá) de azeite + 1 porção de omelete de vegetais ao forno

· Ceia: 1 pêssego