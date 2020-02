Beber água antes das refeições ajuda a perder peso, afirma pesquisa

Beba dois copos de água antes das refeições

Foto: Getty Images

Cientistas apresentaram na segunda-feira (23.08), em Boston (EUA), uma pesquisa que aponta que quem bebe água antes das refeições perde peso mais rápido. O efeito positivo foi observado em homens e mulheres entre 55 e 75 anos.

Um grupo de pessoas foi dividido em dois, com o objetivo de seguir uma mesma dieta. Um dos grupos deveria tomar dois copos de água antes de café-da-manhã, do almoço e do jantar. O outro grupo não recebeu as instruções para tomar água, mas se alimentou com cardápio idêntico.

Ao final de 12 semanas, a equipe da água tinha perdido 7 kg, enquanto a equipe que não consumia o liquido perdeu 5 kg.

Uma das dúvidas dos cientistas era saber se o grupo da água compensaria o fato de comer menos nas refeições mais tarde, com lanches calóricos, mas a dúvida foi derrubada com o sucesso da perda de peso.

“Beber bastante água é uma estratégia fácil e útil para quem quer emagrecer”, conclui Brenda Davy, uma das responsáveis pela pesquisa.