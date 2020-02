Amendoim pode turbinar sua malhação

Consumir entre 30 e 40 gramas do grão por dia, no fim da tarde, auxilia na redução do peso

Foto: Dreamstime

Com ou sem sal, com casca ou pelado, esse grão é o rei dos aperitivos. Mas o que quase ninguém sabe é que o amendoim, se combinado com uma alimentação balanceada, pode dar gás extra à malhação. A médica nutróloga Valeria Goulart, da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), explica o que essa delícia pode oferecer:

Estoque nutritivo

O amendoim é rico em proteína, gordura insaturada (ácidos graxos mono e poli-insaturados), fibras, vitaminas A e E, cálcio, magnésio, zinco, ferro e polifenóis, antioxidantes que limpam o

organismo de radicais livres. “Na prática, isso significa mais energia e disposição e redução de risco de lesões e de fadiga muscular”, afirma Valeria.

Quantidade recomendada

Consumir entre 30 e 40 gramas do grão por dia, no fim da tarde, auxilia na redução do peso e da gordura abdominal. “É como se os ácidos graxos limpassem o organismo, diminuindo também os riscos de infarto, derrame e arteriosclerose”, completa.

Como incluí-lo na dieta

Além da forma convencional (como aperitivo), aposte no óleo de amendoim para temperar saladas e usar no preparo de molhos. “Só tenha certeza de que você não tem alergia ao alimento. Neste caso, substitua-o por outras oleaginosas, como nozes, castanha-do-pará ou amêndoas”, enfatiza a médica nutróloga.